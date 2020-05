Care a fost singurul meci de fotbal la capatul caruia Jose Mourinho a izbucnit in plans in cariera sa de antrenor

Ziare.

com

Marele antrenor portughez a rememorat pentru cunoscutul cotidian iberic Marca cea mai trista seara din cariera de antrenor. E vorba de partida care a parafat ratarea calificarii in finala Ligii Campionilor a lui Real Madrid in sezonul 2011/2012.E vorba de meciul cu Bayern de la returul semifinalei de Champions League . Bavarezii s-au impus in tur acasa cu 2-1, iar acelasi scor s-a inregistrat si la retur, de data aceasta pentru madrileni. S-a ajuns la penaltiuri, acolo unde Ronaldo , Kaka si Sergio Ramos au ratat, iar Bayern a mers in finala, pe care a pierdut-o apoi la tot la loviturile de departajare, acasa pe Allianz Arena cu Chelsea "Acesta e fotbalul. Ronaldo, Kaka si Sergio Ramos sunt niste monstri ai sportului, nu e niciun dubiu. Dar si ei sunt oameni si pot gresi. Dupa acea noapte am plans pentru prima si ultima oara din cauza unui meci de fotbal. Imi amintesc bine. Eram cu Aitor (n.r.: Karanka, fost fundas la Real si secund al lui Mourinho intre 2010 si 2013) si am parcat masina in fata casei mele. Acolo, in masina, am inceput sa plang. A fost foarte greu, pentru ca in sezonul 2011-2012 am fost de departe cea mai buna formatie din Europa. Nu doar ca am pus capat dominatiei Barcelonei, dar am facut-o cu stil, intr-o maniera istorica", a vorbit Special One pentru Marca.Desi a petrecut trei ani la Real Madrid , Mourinho a reusit sa castige doar trei trofee: un campionat , o Cupa si o Supercupa a Spaniei.El are in palmares Liga Campionilor de doua ori, cucerita cu FC Porto in 2004 si cu Inter in 2010.Citeste si:In prezent, lusitanul este tehnicianul celor de la Tottenham.D.A.