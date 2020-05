Jose Mourinho a pus ochii pe un fundas din Serie A disputat si de alte forte ale Europei

Ziare.

Jan Vertonghen va pleca de la Tottenham, gruparea lui Jose Mourinho din Premier League, iar in locul belgianului va sosi un fundas de mare perspectiva din Serie A E vorba de Marash Kumbulla, fundas care joaca in Serie A pentru Hellas Verona. Conform presei britanice, Spurs a initiat deja discutiile cu echipa in galben si albastru, fosta formatie a lui Adi Mutu.De tanarul aparator mai sunt interesate si Arsenal, dar si Everton.Marash Kumbulla, fundas care joaca in Serie A pentru Hellas Verona, a impresionat in acest sezon. E nascut in Italia, dar a ales sa evolueze pentru Albania, pentru care are deja o selectie la nationala mare.Este un produs suta la suta al clubului din Verona, unde a adunat 21 de meciuri si un gol pentru formatia din Serie A.Vezi si: