Jose Mourinho a semnat cu o noua echipa - oficial

Incepand de astazi, antrenorul portughez a preluat-o pe Tottenham Hotspur Conform unui comunicat oficial, Mourinho a semnat un contract valabil pana in 2023."Sunt incantat sa ajung la un club cu o asemenea istorie si suporteri pasionati. Calitatea lotului si a academiei ma incanta. M-a atras faptul ca pot lucra cu asemenea jucatori ", a explicat Mourinho.Tottenham este a treia echipa din Anglia pe care Mourinho o pregateste, dupa Chelsea Londra si Manchester united.Portughezul a castigat titluri interne in Portugalia, Anglia, Italia si Spania.De asemenea, el a castigat de doua ori Liga Campionilor, cu FC Porto si Inter Milano In Premier League are trei titluri castigate, toate cu Chelsea.C.S.