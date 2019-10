Jose Mourinho, in negocieri cu o echipa de top

Ziare.

com

Potrivit cotidianului german Bild, citat de Mirror , fostul antrenor al lui Manchester United ar invata chiar limba germana.Tehnicianul lusitan ar urma sa-i ia locul lui Lucian Favre, aflat in dizgratia conducatorilor dupa inceputul de sezon considerat dezamagitor.Borussia Dortmund ocupa locul 4 in clasamentul din Bundeslinga, inregistrand 4 victorii, trei egaluri si o infrangere in cele 8 partide disputate pana acum.Jose Mourinho (56 de ani) e liber de contract dupa ce a fost demis de la Manchester United in luna decembrie a anului trecut.In cariera sa, Mourinho le-a mai pregatit pe Benfica, Uniao Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter si Real Madrid.A castigat nu mai putin de 25 de trofee la echipele pe care le-a antrenat, printre care si doua Ligi ale Campionilor.I.G.