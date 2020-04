Jose Mourinho isi toarna cenusa in cap dupa ce-a fost surprins intr-o ipostaza neobisnuita

Ziare.

com

In timp ce autoritatile fac apel la distantare sociala si la statul in casa, cei doi au fost surprinsi unul langa altul.Totodata, alti doi jucatori de la Spurs, Davinson Sanchez si Ryan Sessegnon, au fost vazuti alergand impreuna in acelasi parc."Accept ca actiunile mele n-au fost pe aceeasi linie cu restrictiile impuse de autoritati si ca trebuie sa am contact doar cu membrii casei unde locuiesc. E vital sa respectam aceste reguli", a spus Mourinho, potrivit Sky Sports Jose Mourinho o antreneaza pe Tottenham Hotspur din toamna anului trecut.I.G.