Jose Mourinho si-a dat acordul pentru un transfer de top la Tottenham, din vara - presa

Fostul antrenor de la Chelsea sau Real Madrid a cautat si in iarna un mijlocas defensiv de top pentru Spurs, dar nu a mai gasit nicio solutie pana la finalul perioadei de mercato. Din 2017, scouterii lui Tottenham l-au trecut pe radarul lor pe Geoffrey Kondogbia (27 de ani), care in acel sezon a impresionat la Inter.Din 2017 si pana acum, Kondogbia a evoluat si la Valencia ca imprumut, fiind apoi si transferat definitiv de "lilieci", iar din vara el poate fi cumparat de echipa lui Mourinho, dupa cum anunta cei de la Sky Sports.Jucatorul centrafrican a evoluat in acest sezon in 24 de meciuri la Valencia si a marcat 2 goluri , fiind cotat la suma de 28 de milioane de euro.Valencia a platit suma de 22 de milioane de euro lui Inter pentru transferul sau definitiv.Kondogbia mai are contract cu Valencia pana in 2022, dar este dorit in vara si de Carlo Ancelotti la Everton.In Premier League, Spurs este doar pe locul 8, cu 41 de puncte.