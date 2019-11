Mourinho a ajuns la echipa pe care nu voia sa o antreneze vreodata: Iata ce au descoperit englezii

Ziare.

Jurnalistii din "Insula" au descoperit ca, in urma cu patru ani, portughezul sustinea ca nu va semna vreodata cu Spurs.Potrivit celor de la Daily Mail , Mourinho fusese ofertat de Tottenham si in 2007, imediat dupa ce plecase de la Chelsea , insa a declinat oferta.Dupa cum avea sa dezvaluie abia in 2015, el avea o clauza in acordul de reziliere a contractului cu Chelsea care ii interzicea sa mai antreneze in Anglia timp de doua sezoane."Da, nu puteam sa merg atunci. Nu puteam sa antrenez in Anglia doi ani", a spus Mourinho.Totusi, cei de la Spurs s-au oferit sa achite acea clauza, numai ca "The Special One" a invocat motive afective."Nu as fi semnat pentru ca ii iubesc pe fanii lui Chelsea prea mult!", a fost replica portughezului.Patru ani mai tarziu, dragostea pentru rivalii londonezi ai lui Tottenham s-a mai domolit, iar Mourinho a semnat un contract pe trei ani si jumatate cu Spurs.M.D.