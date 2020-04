Mourinho a salvat de la moarte un fost coleg

Ziare.

Pe vremea cand juca fotbal la Commerce and Industry, portughezul a intervenit si l-a scos afara dintr-o masina care a luat foc pe unul dintre coechipierii sai, un atacant pe nume De.In cartea - Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory - tehnicianul lusitan povesteste ca, intr-o dimineata, in parcarea de la stadion a vazut cum masina lui De a luat foc, iar acesta era inconstient."A fost un erou", isi aminteste presedintele clubului din acea perioada, Fernando Lage."Mi-a salvat viata", a confirmat si De.Tot in aceeasi carte, Mourinho dezvaluie ca a fost foarte aproape de a ajunge la Liverpool inainte de a semna cu Chelsea in 2004.I.G.