Mourinho, explicatie savuroasa dupa ce a semnat cu echipa la care promitea ca nu va antrena vreodata

Tehnicianul portughez a marturisit ca dragostea lui pentru Chelsea si pentru fanii "albastrilor" s-a incheiat in momentul in care a fost demis pentru a doua oara."Promisiunea a fost inainte sa fiu dat afara! Chelsea este in trecut, atat. Au fost doua perioade cu trofee, dar atat, a ramas in trecut. Nimeni nu va dori sa ii invinga mai mult ca mine", a spus Mourinho."The Special One" si-a continuat recitalul si a raspuns in aceeasi nota atunci cand a fost intrebat daca parcursul slab al lui Spurs din acest sezon este provocat de infrangerea din finala Champions League."Nu stiu, eu n-am pierdut niciodata o finala de Liga Campionilor!", a raspuns acesta.In final, lusitanul le-a promis fanilor ca va forma o echipa capabila sa se lupte pentru titlu, insa nu in acest sezon, ci abia in urmatorul."Nu putem castiga titlul in acest sezon, dar putem - nu spun ca o sa si reusim - sa il castigam la anul."M.D.