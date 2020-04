Primarul Londrei il pune la zid pe Jose Mourinho

Ziare.

Khan spune ca Mourinho da un exemplu negativ societatii si i-a cerut sa inceteze."Preocuparea mea este ca oamenii, in general copiii, care pot tine cu Spurs sau pot fi fanii fotbalului, iar ei se pot gandi ca daca este in regula pentru ei, de ce sa nu fie in regula si pentru mine?Chiar nu cred ca este necesar sa efectueze un antrenament in imediata apropiere a unui jucator care poate avea virusul. Ceea ce faceti poate rapasndi virusul neintentionat Nu ar trebui sa faceti asta", a spus Sadiq Khan la BBC.De altfel, managerul lui Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a recunoscut ca a gresit cand a tinut o sesiune privata de pregatire cu Tanguy Ndombele intr-un parc din nordul Londrei.Totodata, alti doi jucatori de la Spurs, Davinson Sanchez si Ryan Sessegnon, au fost vazuti alergand impreuna in acelasi parc.C.S.