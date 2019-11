Primele transferuri cerute de Mourinho la Tottenham

Ziare.

com

Potrivit Mirror , tehnicianul portughez a cerut nu mai putin de cinci jucatori in perioada de transferuri din luna ianuarie.- mijlocasul sarb Nemanja Matic, aflat in ultimele luni de contract cu Manchester United;- atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, liber de contract dupa despartirea de Los Angeles Galaxy;- atacantul argentinian Paulo Dybala, pe care Juventus a incercat fara succes sa-l vanda in vara;- mijlocasul portughez Bruno Fernandes, cotat la 70 de milioane de euro de Sporting Lisabona;- fundasul olandez Nathan Ake de la Bouremouth.Jose Mourinho a semnat cu Tottenham Hotspur un contract valabil pana in vara lui 2023.I.G.