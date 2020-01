Probleme pentru Mourinho pe banca lui Spurs. Un nou esec pentru Tottenham, venit chiar pe 1 ianuarie

Ziare.

A fost 1-0 pentru "sfinti" cu un gol marcat inca din prima repriza de catre Danny Ings, fostul component al lui Liverpool.Pasa de gol i-a apartinut lui Stephens.Este al doilea meci la rand in Anglia fara victorie pentru Mourinho si al treilea in ultimele cinci partide pentru Spurs, care sunt doar pe 6, cu 30 de puncte, la 6 de locul 4 ocupat de Chelsea , ultimul care merge in Champions League Tot miercuri, Chelsea a facut doar un egal in deplasarea de la Brighton, Villa a invins greu la Burnley cu 2-1, iar in meciurile de la ora 17, Watford a trecut de Wolverhampton cu 2-1, in timp ce Leicester a invins Newcastle in deplasare cu 3-0.Pe 1 ianuarie are loc socul Arsenal - Man.United, de la ora 22, meci televizat pe EuroSport.Mourinho a venit la Spurs dupa ce de la echipa vicecampioana a Europei a plecat Mauricio Pochettino.