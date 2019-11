Salariu urias pentru Jose Mourinho la Tottenham

Ziare.

Tehnicianul lusitan a batut palma cu patronul lui Spurs, Daniel Levy, pentru o leafa anuala de 15 milioane de lire sterline, aproximativ 17,5 milioane de euro, scrie Mirror Tottenham este a treia echipa din Anglia pe care Jose Mourinho o pregateste, dupa Chelsea Londra si Manchester United.Portughezul in varsta de 56 de ani a castigat titluri interne in Portugalia, Anglia, Italia si Spania.De asemenea, el a castigat de doua ori Liga Campionilor, cu FC Porto (2004) si Inter Milano (2010).In Premier League are trei titluri castigate, toate cu Chelsea.Vezi si: Primele transferuri cerute de Mourinho la Tottenham