Victorie pentru Tottenham la primul meci pe banca pentru Jose Mourinho

A fost un duel intre doua echipe londoneze in runda curenta din Premier League, iar Jose Mourinho s-a aflat la debutul pe banca noii sale formatii, Tottenham Hotspurs, fosta finalista de Liga Campionilor.Cu 3-2 a castigat Spurs acest meci, un meci dominat de oamenii in alb si bleumarin, care au marcat prin Son in minutul 36, Lucas in minutul 43 si prin Kane in minutul 49.Chiar daca "ciocanarii" au redus prin handicap prin Antonio si Ogbonna, victoria oaspetilor nu a putut fi pusa la indoiala.Este o prima victorie pentru Tottenham dupa 4 meciuri la rand fara succes, iar cele trei puncte o duc pe locul 6 pe echipa lui Mourinho, cu 17 puncte, la 8 puncte de locul 4, care merge in Champions League , ocupat de Man.City.Mourinho s-a inteles cu Spurs si a revenit astfel in Premier League ca antrenor , dupa aventurile de la Chelsea si Manchester United El are in palmares Liga Campionilor castigata cu Porto si Inter, in 2004 si 2010.