Decizia luata de Guardiola dupa ce Manchester City a fost exclusa din Liga Campionilor

"Daca nu voi fi concediat, voi ramane aici suta la suta, mai mult ca oricand. Si in primul rand pentru ca vreau sa raman. Este ceva special intre mine si acest club, in afara unui simplu contract", a declarat Guardiola pentru postul de televiziune Sky Sports, dupa victoria cu 2-0 in fata lui West Ham in Premier League."Pentru ca am spus ca iubesc acest club, pentru ca imi place aici, deci de ce sa plec? Orice s-ar intampla, eu voi ramane aici in sezonul viitor", a promis antrenorul catalan, chiar daca Manchester City a fost exclusa vinerea trecuta din cupele europene.Guardiola si-a manifestat, totodata, intreaga sustinere fata de decizia clubului de a face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS)."Nu s-a incheiat. Clubul considera ca este incorect, iar noi vom face apel. Cand cineva crede ca are dreptate, atunci trebuie sa se bata", a insistat Guardiola."Noi ne vom bate asa cum ne-am batut la fiecare meci. Suntem optimisti ca la final, adevarul va triumfa si in sezonul viitor vom fi in Liga Campionilor", a insistat Pep.UEFA a exclus clubul englez Manchester City doua sezoane din cupele europene, din cauza incalcarii fair play-ului financiar, insa campioana Angliei a anuntat ca va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).City, aflata in prezent pe locul secund in Premier League si calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor, faza in care o va infrunta pe Real Madrid, echipa engleza a primit si o amenda de 30 de milioane de euro.Camera de judecata a Comisiei de control financiar a cluburilor (ICFC) ii reproseaza clubului din Albion ca s-a facut vinovat de "grave violari" ale regulilor fair play-ului financiar (FPF), care interzice unui club angajat in cupele europene sa cheltuie mai mult decat castiga si sa primeasca injectii de capital din partea proprietarilor.Mai exact, clubul, aflat in proprietatea familiei regale din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), a fost sanctionat pentru "subevaluarea veniturilor din contractele de sponsorizare intrate in buget in perioada 2012-2016".In urma acestui fapt, C ity a fost exclus din cupele europene pentru sezoanele 2020/21 si 2021/22