Guardiola, implicat intr-un scandal la nivel inalt: De ce spune ca premierul Spaniei a mintit

Totul a plecat de la o declaratie de-a liderului de la Madrid, Pedro Sanchez, de la inceputul lunii aprilie in care care acesta sustinea, ca raspuns la o reactie de-a lui Guardiola ce sustinea ca Spania este un stat autoritar si represiv, ca antrenorul a refuzat sa antreneze echipa nationala "Sigur ca ma deranjeaza ce spune. Si ma simt jignit pentru ca nu este nimic adevarat. Mai mult, conform unor medii de presa, acelasi stat despre care vorbeste Guardiola i-a oferit postul de selectioner intr-un moment important", spunea Sanchez in aprilie.A venit acum randul lui Guardiola sa dea replica, aceasta fiind destul de contondenta."Niciodata nu mi s-a propus postul de selectioner. Ceea ce a spus Pedro Sanchez este o minciuna", a declarat Pep intr-un interviu pentru ziarul Ara.Nascut in Barcelona si avand convingeri politice orientate spre independenta Cataloniei, Guardiola nu este de acord cu politica dusa de autoritatile de la Madrid.M.D.