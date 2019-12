Guardiola, resemnat: Lupta pentru titlu in Premier League s-a incheiat

Ziare.

com

"Ne aflam la 14 puncte in urma lui Liverpool, diferenta pe care trebuie sa o recuperam este prea mare. Da, cursa pentru titlu s-a incheiat. Nu mai este realist sa ne gandim la locul 1, ne gandim la locul 2 unde ne luptam cu cei de la Leicester City", a spus Guardiola, dupa ce vineri seara Manchester City s-a inclinat cu 3-2 in fata lui Wolverhampton Inaintea ultimei etape din acest an, a 20-a, "cetatenii" se afla pe locul 3, cu 38 de puncte, Leicester City fiind pe pozitia a doua, cu 39 puncte.Leicester va juca sambata seara in deplasare cu West Ham United, in timp ce Manchester City va primi replica lui Sheffield United, duminica seara.Liverpool este pe locul 1 cu 54 puncte si va juca maine cu Wolverhampton.