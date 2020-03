Josep Guardiola, despre ultimele decizii luate in lumea fotbalului din epidemia de coronavirus

Ziare.

com

Dupa ce a vazut ca meciuri din multe campionate din Europa se joaca fara spectatori, Guardiola crede ca este doar o chestiune de timp pana cand acest lucru se va intampla si in Premier League."Fotbalul merge fara spectatori? Daca lumea nu vine, n-are niciun rost. Vom urma ce avem de facut, dar nu mi-ar placea sa se joace fara spectatori", a spus tehnicianul campioanei Angliei.In aceasta saptamana, mai multe meciuri din cupele europene vor avea loc cu portile inchise, printre ele fiind Valencia - Atalanta si Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund in Liga Campionilor, LASK Linz - Manchester United si Olympiakos Pireu - Wolverhampton Wanderers, in Europa League."Suntem constienti de asta, fiindca s-a intamplat deja in Italia. Campionatul (Serie A - n. r.) este suspendat, iar in Spania se va juca in urmatoarele doua saptamani cu portile inchise. Se va intampla si aici. (...) Nu mi-ar placea sa joc fara spectatori meciuri din Premier League sau Champions League sau din cupe. Vom urma insa instructiunile guvernului", a adaugat el.