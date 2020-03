Cum se simte primul jucator de top diagnosticat cu coronavirus

Ziare.

com

Fundasul lui Juventus are deja o saptamana de cand a contractat virusul si spune ca "am fost destul de bine"."Sunt bine si am fost destul de bine. Nu am avut simptomele despre care am citit in presa. Am fost norocos chiar daca a fost o lovitura sa fiu primul jucator infectat cu acest virus", a spus Rugani pentru Juventus TV."E greu pentru ca sunt singur in carantina si ma plictisesc. Am vazut tot ce era de vazut pe Netflix...", a continuat acesta.11 martie e data la care Juventus a anuntat ca Daniele Rugani a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus.Daniele Rugani are 25 de ani si evolueaza la echipa mare a lui Juventus inca din 2013.Are 7 selectii in prima reprezentativa a Italiei.I.G.