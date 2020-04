Doi jucatori de la Juventus, testati din nou pozitiv cu Covid-19

Ziare.

com

Un alt jucator al "Batranei Doamne", atacantul argentinian Paulo Dybala, asteapta inca rezultatul ultimului test, insa logodnica sa Oriana Sabatini, alaturi de care se afla in carantina, a iesit la randul ei din nou pozitiv la ultimul control.Cei trei fotbalisti ai lui Juventus Torino au fost infectati cu noul coronavirus luna trecuta, insa niciunul nu a fost declarat oficial vindecat pana in acest moment, fiind in continuare izolati la domiciliile lor.