Juventus a transferat un jucator de la PSG - oficial

In varsta de 24 ani, Rabiot a semnat cu "Batrana doamna" in calitate de jucator liber, dupa despartirea de Paris Saint-Germain, cu care nu a mai dorit sa-si prelungeasca contractul.Rabiot a disputat ultimul sau meci in tricoul gruparii pariziene pe 11 decembrie, fiind lasat apoi in afara grupului, sanctionat financiar si detestat de o mare parte a suporterilor lui PSG , pentru refuzul de a-si prelungi sederea pe Parc des Princes.Conform AFP, Juventus i-a achitat o prima la semnatura in valoare de 10 milioane euro, insa PSG nu va incasa niciun ban in urma acestui transfer.Internationalul francez urmeaza sa fie prezentat suporterilor torinezi marti la pranz, pe Juventus Stadium.