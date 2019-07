Juventus a transferat unul dintre cei mai curtati jucatori din aceasta vara

Ziare.

Curtat intr-un timp de Paris Saint-Germain, capitanul in varsta de 19 ani al ''lancierilor'' a efectuat vizita medicala miercuri dimineata, conform presei din Olanda si Italia, si va semna contractul cu octupla campioana a Italiei la fotbal."Iata-l!", a anuntat Juventus pe contul sau de Twitter , difuzand o inregistrare video cu jucatorul care cobora dintr-un avion privat pe aeroportul din Torino, apoi adresandu-se suporterilor: "Salut Bianconeri, sunt Matthijs si sunt foarte fericit sa ma aflu aici".Conform presei italiene si olandeze, acordul incheiat pentru acest transfer intre Ajax si Juventus depaseste valoarea de 70 milioane euro, ceea ce va face din jucatorul olandez al treilea cel mai scump jucator din istoria "Batranei Doamne", dupa Cristiano Ronaldo (105 milioane euro) si Gonzalo Higuain (90 milioane euro).Unul dintre artizanii parcursului european exceptional reusit de Ajax in sezonul trecut, pana in semifinalele Ligii Campionilor, De Ligt a devenit unul din fundasii cei mai curtati din lumea fotbalului.Jucator cu o talie impunatoare, 1,89 m, el a debutat ca profesionist in septembrie 2016 la varsta de 16 ani si a purtat tricoul "Oranje" al echipei nationale la doar 17 ani, in martie 2017.