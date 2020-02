Juventus, invinsa surprinzator de Verona, poate fi egalata de rivala Inter in Serie A

Ziare.

com

Verona, surpriza frumoasa a acestui sezon de Serie A, urcata deja pe locul 6, loc de cupe europene, a castigat cu 2-1 in fata "Batranei Doamne", dupa ce a fost condusa din minutul 65, gol marcat de acelasi Cristiano Ronaldo , al 20-lea din acest sezon.In ultimul sfert de ora, echipa in galben si albastru, fosta formatie si a lui Adi Mutu, a intors rezultatul, dupa reusitele semnate de Borini, fost jucator la Milan si Liverpool, plus Pazzini, fost star la Inter, in minutul 86, gol marcat din penalti.Cele trei goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Ronaldo, 35 de ani, a mai irosit si alte doua sanse uriase de a marca, inainte de golul din minutul 65 si devine astfel primul jucator din istoria lui Juve care marcheaza in zece etape consecutive de Serie A.Verona are o serie uluitoare de 7 meciuri la rand fara infrangere, bifand in acest rastimp victorie cu Juve, plus doua egaluri cu Milan si Lazio.Juventus poate fi egalata la puncte de Inter, daca echipa lui Conte castiga derbiul cu AC Milan , meci care are loc pe "Meazza", de la ora 21,45, duminica seara.Echipele de start: