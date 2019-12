Juventus, la un pas de transferul anului in fotbalul mondial: Cifrele readucerii lui Pogba de la United

Ziare.

com

Mijlocasul francez este tot mai nemultumit in Premier League si vrea sa plece chiar din ianuarie, iar piemontezii au intrat "pe fir" si au demarat negocierile.Cotidianul Tuttosport scrie ca cele doua cluburi ar fi ajuns la un acord, iar cifrele sunt impresionante.Italienii vor plati 60 de milioane de euro si il vor ceda, in plus, pe Emre Can, fotbalist cotat si el la 30 de milioane de euro.Pentru Juve ar putea fi o adevarata afacere, in 2016 cedandu-l pe Pogba la United in schimbul a 105 milioane de euro, record absolut la vremea respectiva in materie de transferuri.Mai mult, fotbalistul propus pentru a trece la Manchester, Emre Can, a fost transferat liber de contract in vara lui 2018, dupa ce si-a incheiat angajamentul cu Liverpool.Ramane insa de vazut daca transferul acesta se va realiza, foarte interesati de serviciile lui Pogba fiind si spaniolii de la Real Madrid M.D.