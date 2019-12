Juventus Torino, aproape sa se desparta de un atacant cu circa 200 de goluri la activ

Ziare.

Atacantul lui Juve, Mario Mandzukici (33 de ani) negociaza cu Al Duhail, echipa din Doha, capitala Qatarului, echipa unde ar putea fi coleg cu fostul sau coechipier de la Bayern, Mehdi Benatia.Croatul este chiar acum la Doha, unde realizeaza in acest moment vizita medicala oficiala, dupa cum anuna portalul football-italia.net Duhail l-a dorit si in vara pe Mandzukici, care in acest sezon nu a fost folosit nici macar un minut la Juve, de catre noul antrenor Sarri.NK Zagreb, Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Munchen Atletico Madrid si Juventus sunt echipele pe care le-a bifat in cariera "Super Mario".In toata cariera sa, el a marcat de 188 de ori.D.A.