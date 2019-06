Juventus Torino si-a numit noul antrenor - oficial

Ziare.

com

Marizio Sarri (60 de ani) este cel care a semnat un contract pe 3 ani cu gruparea "Batranei Doamne", urmand a incasa un salariu de 7 milioane de euro stagional, dupa cum se releva intr-un comunicat de presa emis pe pagina oficiala de Twitter a clubului 5 milioane de euro a platit Juve celor de la Chelsea pentru a-l elibera de la Chelsea Londra, ultima echipa antrenata de italian, care a mai antrenat recent in Serie A la Napoli La Napoli el a antrenat 3 ani, 2015 - 2018, perioada in care a castigat 97 de meciuri , din cele 147 disputate.In CV-ul sau mai sunt si echipe modeste precum Sansovino, Sangiovannese, Arezzo, Pescara, Alessandria sau Sorrento.La Chelsea, Sarri a castigat Europa League dupa o finala cu Arsenal, calificand-o si in Champions League anul urmator, bifand si o finala de Cupa Ligii pierduta cu Man.City.In sezonul 2016-2017, Maurizio Sarri a fost desemnat cel mai bun antrenor din Italia.D.A.