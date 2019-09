Juventus trece in marele derbi din Serie A de Napoli, dupa un thriller cu 7 goluri. Un autogol in minutul 92 a decis partida (Video)

Ziare.

A fost un 4-3 dramatic pentru juventini, care la un moment dat pareau ca sunt in controlul jocului, conducand in partea secunda cu 3-0.Danilo, Higuain si Cristiano Ronaldo au marcat golurile gazdelor, in minutele 16, 19 si 62, parand ca au incheiat conturile acestei partide, dupa putin peste o ora de meci.Dar Napoli, fara Vlad Chiriches in lot, romanul urmand sa fie cel mai probabil cedat la Sassuolo pentru 10 milioane de euro, a avut o revenire de senzatie. A marcat doua goluri foarte rapid in minutele 66 si 68, prin Manolas si Lozano, adusi in aceasta vara de la Roma si PSV, iar egalarea a fost semnata de Di Lorenzo in minutul 81.Totusi, lovitura a cazut in prelungiri, cand fundasul Koulibaly si-a introdus mingea in proprie poarta in minutul 92.Echipele de start:Arbitru: Daniele Orsato.Interesant este ca in prima etapa, Napoli castigase cu acelasi scor 4-3, dupa un thriller de zile mari cu Fiorentina . Juventus are 6 puncte din 6, dupa ce in prima runda trecuse de Parma, 1-0, fiind singura echipa din Italia la acest moment cu punctaj maxim.