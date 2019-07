Oferta de 50 de milioane de euro pentru Paulo Dybala - raspunsul lui Juventus

Ziare.

Dybala, 25 ani, si-a pierdut sezonul trecut statutul de titular indiscutabil la campioana Italiei, care a refuzat o prima oferta, in valoare de 50 milioane euro, de la Tottenham.Batrana Doamna il evalueaza pe atacantul sud-american la 90 de milioane de euro.Paulo Dybala a ajuns in 2015 la Juventus, dupa un transfer de 40 de milioane de euro de la Palermo. De atunci, argentinianul a disputat 182 de meciuri si a marcat 78 de goluri in toate competitiile.