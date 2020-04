Paulo Dybala, starul lui Juventus, infectat din nou cu coronavirus

Ziare.

com

Dybala a fost infectat din nou cu virusul SARS CoV 2, impreuna cu iubita sa Oriana Sabatini, asta dupa ce mai fusesera testati pozitiv in urma cu o luna.Prietena lui Paulo a fost cea care a anuntat aceasta veste pe o retea de socializare: "Pe data de 21 martie ne-am facut testul impreuna si a iesit pozitiv, la trei zile distanta l-am facut din nou si a iesit negativ, dar al treilea test pe care ni l-am facut a fost din nou pozitiv.Inca am coronavirus. Asta ne arata cat de putin stie lumea despre acest virus cu adevarat!", a punctat fotomodelul Sabatini, prietena lui Dybala.26 de ani a implinit argentinianul pe 15 noiembrie. Acum, starul lui Juve mai trebuie sa mai stea 14 zile in carantina la domiciliu si sa reia tratamentul, iar dupa ce se vor termina cele doua saptamani trebuie sa mai faca o data acel test."Respiram cu greutate, mi se taia rasuflarea dupa 5 minute, nu mai aveam aer daca voiam sa ma pregatesc fizic. Ma durea tot corpul, toti muschii ma dureau", puncta Dybala pe o retea de socializare si el, in timpul primei infectari cu coronavirus.Serie A este suspendata pe termen nelimitat din cauza pandemiei de coronavirus. In ultimele 24 de ore, in Italia au murit 736 de persoane, iar numarul total de infectari ajunge la 119,827.