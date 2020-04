Sume uriase platite impresarilor: Iata echipa care a cotizat cel mai mult

Ziare.

Cheltuielile cluburilor italiene cu comisioanele au crescut cu 16,3 milioane euro fata de 2018, respectiv cu 49,7 milioane fata de 2017. Anul 2016 detine in continuare recordul absolut in ce priveste sumele achitate impresarilor, cu un total de 193,3 milioane euro, din care Juventus Torino a contribuit cu 51,8 milioane.In clasamentul comisioanelor varsate catre impresari, Juventus este urmata de Inter Milano (31,8 milioane euro), AS Roma (23,2 milioane), AC Milan (19,6 milioane), Fiorentina (8,6 milioane) si Atalanta (7,3 milioane). La polul opus se afla surprinzator Lazio Roma, clasata pe locul 2 in Serie A, la un punct de liderul Juventus, in momentul suspendarii Serie A din cauza pandemiei de coronavirus, care a platit comisioane de 4,5 milioane euro.Italianul Mino Raiola, care ii reprezinta printre altii pe Zlatan Ibrahimovic, Lorenzo Insigne, Gianluigi Donnarumma sau Hirving Lozano, si portughezul Jorge Mendes, care il reprezinta pe Cristiano Ronaldo, sunt agentii cu cele mai mari castiguri din Serie A in 2019.Pe langa suma de 187 milioane euro platita de cluburi impresarilor se adauga alti 13,6 milioane euro varsati direct de catre jucatori agentilor lor.