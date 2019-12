Transfer in Ajunul Craciunului: Mandzukic a plecat de la Juventus

Ziare.

Noua echipa a lui "Super Mario" a postat pe social media o fotografie cu jucatorul in momentul in care isi pune semnatura pe acordul valabil un an si jumatate, urandu-i bun venit.Potrivit unui comunicat oficial, Mandzukic a ajuns gratis in Qatar dupa ce si-a reziliat contractul cu Juve si va primi un salariu fabulos, 8 milioane de dolari pe sezon.Cum acordul este valabil un an si jumatate, atacantul va incasa 12 milioane de dolari numai din salariu, fara bonusuri!La Al Duhail, el va fi coleg cu Mehdi Benatia, fostul sau coechipier de la Juventus.Mandzukic este unul dintre cei mai iubiti jucatori ai lui Juventus, iar in ultima jumatate de an a fost nevoit sa se antreneze de unul singur dupa ce a fost scos din lot in incercarea de a-l forta sa se transfere la o alta echipa.M.D.