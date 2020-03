Un campion mondial a fost depistat cu coronavirus

Ziare.

Mijlocasul francez in varsta de 32 de ani este cel de-al doilea jucator al lui Juventus care contracteaza virusul, dupa Daniele Rugani.Anuntul a fost facut, marti seara, de clubul torinez."Jucatorul se afla izolat la domiciliu de miercuri, 11 martie, va continua sa fie monitorizat si sa urmeze acelasi regim. Este asimptomatic, iar starea sa e buna", se arata in comunicatul lui Juventus.In 2018, Blaise Matuidi a castigat Cupa Mondiala alaturi de nationala Frantei.Cu un an inainte, Matuidi a lasat-o pe Paris Saint Germain pentru a se transfera in Italia, la Juventus.I.G.