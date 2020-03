Un fotbalist de top a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19

Hola a todos, queria comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 - Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Atacantul argentinian devine, astfel, cel de-al treilea jucator al lui Juventus depistat pozitiv cu coronavirus, dupa Daniele Rugani si Blaise Matuidi."Vreau sa va informez ca tocmai am primit rezultatele testului Covid-19 si atat eu, cat si iubita mea, Oriano, am fost diagnosticati pozitiv. Din fericire suntem in conditii perfecte", a scris Dybala pe pagina sa de Twitter.Vezi: Situatie dramatica in Italia din cauza COVID-19: 793 de morti in 24 de ore Paulo Dybala (26 de ani) are o cota de piata de 90 de milioane de euro, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.Evolueaza la Juventus din 2015, cand a fost transferat cu 40 de milioane de euro de la Palermo.Are 13 goluri marcate in acest sezon in 34 de meciuri disputate in tricoul Batranei Doamne.I.G.