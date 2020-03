Un fotbalist din nationala Italiei are coronavirus

Ziare.

Clubul din Torino a anuntat ca va lua toate masurile de izolare impuse de autoritati, informeaza BBC "Rugani este momentan asimptomatic", a transmis Juventus Torino.Este de asteptat ca toti fotbalistii din lotul lui Juventus sa fie plasati sub carantina in perioada urmatoare.Rugano a bifat sapte meciuri in acest sezon pentru Juventus Torino, in toate competitiile.Meciurile din Serie A au fost deja anulate, dar Juventus ar trebui sa joace cu Lyon in Liga Campionilor. Cel mai probabil si acest meci va fi amanat. UEFA a amanat deja meciurile Inter Milano Getafe si Sevilla - AS Roma C.S.