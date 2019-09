Un tanar fotbalist roman impresioneaza la Juventus

Ziare.

Desi are numai 17 ani, Radu Dragusin a fost promovat in acest sezon la echipa de tineret a campioanei Italiei, practic in "anticamera" formatiei de seniori.Pustiul roman reuseste sa faca fata la acest nivel, el fiind titular in duelul cu Atletico Madrid , din UEFA Youth League.Florin Raducioiu, tehnician care l-a pregatit pe Dragusin in perioada in care acesta evolua in Romania, are numai cuvinte de lauda pentru tanarul jucator."Este fiul unei foste jucatoare de baschet, de aici fizicul sau. In ciuda faptului ca era mare, era un pusti timid, linistit. Era deficitar din punct de vedere tehnic, am lucrat mult individual cu el. Ma bucur ca a ajuns la Juventus, ii doresc succes, dar e un drum extrem de lung. La acest nivel, mai ales in Italia, trebuie sa ramai in permanenta la un nivel inalt. Daca iesi putin din forma sau nu te antrenezi asa cum ti se cere, te scoate imediat din echipa", a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport 265 de mii de euro au platit cei de la Juventus pentru a-l cumpara pe Dragusin de la defuncta Regal Sport.