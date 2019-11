Despartire neasteptata in lumea tenisului feminin

Ziare.

Conchita Martinez a anuntat, prin intermediul paginii ei de Twitter, ca nu va mai continua colaborarea cu cehoaica Karolina Pliskova, fara sa dezvaluie motivul.Vestea vine ca o surpriza avand evolutiile bune din acest an ale Karolinei."Vreau sa va informez ca eu si Karolina am decis s-o luam pe cai diferite in sezonul viitor. A fost un an incredibil, cu multe momente grozave si emotii. II urez Karoline si echipei ei tot ce e mai bun", a scris Conchita Martinez pe Twitter.Informatia a fost confirmata, la scurt timp, si de Karolina Pliskova, care a tinut sa precizeze ca decizia i-a apartinut."Am decis sa nu mai continui cu Cnchita... A fost o decizie grea pentru ca sezonul a fost excelent. Conchita, iti multumesc pentru acest an si iti doresc tot binele. Viata e o schimbare", a scris Karolina pe pagina ei de Twitter.Cele doua au colaborat pe toata durata acestui an, in care Pliskova a castigat patru turnee (Brisbane, Roma, Eastbourne si Zhengzhou).2 e locul pe care Karolina Pliskova a incheiat sezonul 2019.I.G.