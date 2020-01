Karolina Pliskova o invinge pe Naomi Osaka dupa un meci maraton, in cel mai asteptat duel al zilei

Ziare.

Fosta lidera mondiala din Cehia a trecut in trei seturi, toate extrem de echilibrate, de nipona dubla campioana de Grand Slam, scor 6-7, 7-6, 6-2, dupa aproape 3 ore de meci, 2 ore si 51 de minute mai exact.Favoritele 2 si 3 de la Brisbane au oferit un spectacol total publicului local, in special tiebreakul primului set meritand toti banii. El s-a terminat 12-10 pentru Osaka, desi Pliskova a avut 2 mingi de set ratate, ambele pe propriul serviciu, la 8-7 si 10-9.Pliskova a uitat rapid de dramatismul primului set, s-a agatat de fiecare minge in mansa secunda, acolo unde totusi Osaka putea inchide meciul la 6-5, cand a ratat o minge de meci pe propriul serviciu, la 40-30.Tiebreakul setului doi s-a terminat 7-3 in favoarea tenismenei din Cehia, care a dominat ultimul set, pe care l-a castigat la doi, nu fara emotii insa, dupa cateva prime game-uri foarte disputate.In marea finala, Pliskova, locul 2 WTA, va da peste Madison Keys, care a trecut tot sambata de Petra Kvitova, si ea din Cehia, scor 3-6, 6-2, 6-3.Keys este pe locul 13 in lume si nu s-a mai intalnit niciodata in circuit cu Pliskova.Citeste si:Finala va avea loc duminica si va fi televizata pe DigiSport.