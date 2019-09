Karolina Pliskova triumfa la Zhengzhou si se apropie la doar 86 de puncte de locul 1 WTA

Ziare.

Tenismena ceha, 2 WTA, a castigat o finala care a inceput dupa multe ore de amanari, din cauza ploii, scor 6-3, 6-2.Partida a durat o ora si 17 minute de tenis efectiv, fiind intrerupta la un moment dat, la 6-3, 3-1, tot din cauza aparitiei averselor de ploaie.Martici ocupa locul 23 WTA si era favorita 7 in China, in timp ce Pliskova era capul de serie numarul 1.Dupa aceasta victorie, Pliskova se apropie si mai mult de locul 1 ocupat de Ash Barty, avand 6415 puncte la activ, la foarte putine puncte in spatele australiencei, care are 6501.Locul 3 e ocupat de Elina Svitolina, cu 5131 lungimi. Simona Halep ocupa locul 6 in lume, cu 4803, avand sanse sa urce inca pe primul loc, avand in vedere ca mai participa la 3 turnee cu puncte importante, Wuhan - 1000 de puncte, Beijing - 1000 de puncte si Turneul Campioanelor , unde se poate ajunge la 1500 de puncte castigate, daca se castiga toate partidele din grupe, plus semifinalele si finala.Urmatorul turneu important incepe tot in China, la Wuhan, pe 22 septembrie, acolo unde Simona Halep are prim tur liber, cu bye, urmand sa fie favorita 6.