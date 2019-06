Pliskova o invinge clar pe Kerber si castiga turneul de la Eastbourne

Ziare.

Sportiva ceha nu a avut probleme in fata jucatoarei care a invins-o pe Simona Halep in sferturi, impunandu-se in doua seturi, scor 6-1, 6-4.O ora si 13 minute a durat intalnirea de pe iarba britanica.Pliskova pleaca de la Eastbourne cu 470 de puncte in clasamentul feminin, dar si cu un cec in valoare de 173 de mii de dolari.M.D.