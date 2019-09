Pliskova s-a calificat la Turneul Campioanelor

Ziare.

Pliskova (27 ani) a castigat duminica editia inaugurala a turneului de la Zhengzhou (China), trecandu-si astfel in palmares al patrulea succes al sezonului, dupa cele de la Brisbane, Roma si Eastbourne, informeaza Reuters.Ea va participa pentru a patra oara la Turneul Campioanelor, competitie programata intre 27 octombrie si 3 noiembrie la Shenzhen, premiile totale puse in joc ridicandu-se la 14 milioane dolari.Karolina Piskova este a doua jucatoare care si-a asigurat prezenta la editia din acest an a Turneului Campioanelor, dupa australianca Ashley Barty, liderul clasamentului mondial.Cehoaica a atins semifinalele la ultimele doua editii ale Turneului Campioanelor, desfasurate la Singapore, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in 2017, daneza castigand ulterior trofeul, si de Sloane Stephens in 2018, inainte ca americanca sa se incline in finala, in fata ucrainencei Elina Svitolina."Am mereu ca obiectiv calificarea la Turneul Campionilor si sunt mandra ca am reusit sa fac acest lucru pentru a patra oara. Sunt nerabdatoare sa joc impotriva celor mai bune jucatoare ale sezonului", a declarat Pliskova.