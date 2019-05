Reactia Karolinei Pliskova dupa eliminarea neasteptata suferita la Roland Garros

Ziare.

Ocupanta locului 2 WTA a felicitat-o pe Petra Martici si si-a reprosat jocul slab."E evident ca ea joaca bine in acest an, in special pe zgura. A castigat titluri si are incredere. A servit foarte bine. Uneori a riscat, uneori a fost rabdatoare. Cred ca este foarte dificil sa risti tot timpul pe zgura.Nu stiu ce s-a intamplat cu mine, cred ca n-am jucat prea bine. Poate ca am fost prea pasiva in anumite momente, poate n-am fost prea rapida. Serviciul meu nu a mers deloc", a afirmat Pliskova la conferinta de presa. Karolina Pliskova a fost invinsa in doua seturi de Petra Martici (31 WTA), cu 6-3, 6-3.In urma acestui rezultat, Naomi Osaka va ramane pe primul loc in clasamentul WTA indiferent ce se va mai intampla la Roland Garros.C.S.