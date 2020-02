Surpriza uriasa la Dubai: Favorita numarul doi, eliminata in sferturi

Ziare.

Favorita numarul doi, Karolina Pliskova, a fost invinsa de ocupanta locului 19 in clasamentul WTA, Elena Rybakina.Jucatoarea din Kazahstan s-a impus in doua seturi, cu 7-6 (1), 6-3.O ora si 41 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.In semifinale, Elena Rybakina, aflata la prima victorie din cariera in fata unei jucatoare din Top 5 WTA, o va infrunta pe castigatoarea "sfertului" dintre Petra Martic si Anett Kontaveit.17-22 februarie e perioada in care se disputa turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,6 milioane de euro.I.G.