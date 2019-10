Svitolina o invinge pe Pliskova la Turneul Campioanelor

Karolina Pliskova - Elina Svitolina 6-7 (12)/ 4-6

Sportiva din Ucraina s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-4, in fata Karolinei Pliskova, in prima partida din Grupa Mov de la Shenzhen.Intalnirea a inceput cu jucatoarea din Cehia in avantaj, aceasta distantandu-se la 2-0 dupa ce a realizat un break. Svitolina a egalat insa rapid si de acolo s-a mers cap la cap pana in tie-break.Ucraineanca s-a impus pana la urma cu un incredibil 14-12 si a luat un avantaj important.Setul secund a inceput cu Svitolina distantata la 2-0 pentru ca Pliskova sa egaleze.Campioana de anul trecut a reusit, totusi, sa castige din nou pe serviciul advers si, pana la urma, sa castige setul si meciul.Elina Svitolina incepe excelent cursa de aparare a trofeului cucerit in urma cu un an si asteapta acum deznodamantul duelului dintre Halep si Andreescu.14:34 - Elina Svitolina reuseste sa se impuna si debuteaza cu victorie la Turneul Campioanelor!14:27 - Svitolina serveste acum pentru meci.14:20 - Avem din nou un set echilibrat.14:04 - Este randul Pliskovei sa revina de la 0-2 si sa egaleze.13:57 - Ucraineanca incepe excelent setul secund, cu break!13:44 - Svitolina castiga primul set cu un incredibil 14-12 in tie-break!13:25 - Avem tie-break!13:17 - Intram in "prelungirile" acestui prim set, cele doua jucatoare mergand cap la cap.12:54 - Revenire spectaculoasa pentru Svitolina, care egaleaza la 2!12:47 - Pliskova incepe bine, cu break si game, reusind sa se distanteze inca din debutul meciului.12:40 - Incepe partida! Svitolina este prima la serviciu!12:30 - Ne apropiem de startul primei partide din aceasta grupa.