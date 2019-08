Victorie cu emotii pentru Karolina Pliskova la Rogers Cup

Ziare.

Tenismena din Cehia a trecut cu emotii in turul doi de americanca Alison Riske, aflata pe locul 37 in ierarhia WTA.6-4, 6-7 (4), 6-2 a fost scorul intalnirii de la Toronto, care a durat doua ore si 4 minute.In turul urmator, ocupanta locului 3 in clasamentul WTA o va infrunta pe Anett Kontaveit.Jucatoarea din Estonia a profitat miercuri de abandonul spaniolei Carla Suarez Navarro, la scorul de 7-5, 3-1.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 august.I.G.