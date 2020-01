Kelemen Hunor: "Ce a facut Parlamentul cu pensiile speciale este praf in ochi, a anulat doar 12%". Ce solutii propune

88% au ramas

"Din pacate, ceea ce a facut ieri Parlamentul este praf in ochi. Nu rezolva absolut deloc nimic. Din toate pensiile asa numite speciale a anulat 12%,. Atat.In continuare, pentru tot ce a ramas, Guvernul trebuie sa plateasca 8,6 miliarde de lei. Deci, este o minciuna, este praf in ochi ca s-a rezolvat ceva. Nu s-a rezolvat nimic. Si oricum legea se va intoarce in Parlament de la Curtea Constitutionala, fiindca Curtea a mai dat odata un verdict de care Parlamentul nu a tinut cont.si sunt convins ca in cateva saptamani, in cateva luni legea va fi iarasi in Parlament, se intoarce de la Curte", a declarat Kelemen Hunor.In opinia liderului UDMR,"Suntpentru a rezolva aceasta chestie legata de pensiile de serviciu sau pensiile speciale, nu conteaza cum le numim, fiindca oricum nu sunt platite in totalitate pe principiul contributivitatii. Deci, din acest punct de vedere trebuie sa gasim o solutie.Una estesi, bineinteles, ca este una dintre variantele pe care noi le-am fi sustinut. Am inteles ca nu se poate, ca exista deja decizii ale Curtii Constitutionale, exista foarte multe argumente pentru a nu merge in aceasta directie.Atunci exista o alta posibilitate: impozitarea pensiilor. Suma care depaseste, asta era propunerea noastra, indemnizatia presedintelui, presupunand ca presedintele republicii este demnitarul suprem, in varful ierarhiei si are indemnizatia cea mai mare, deci,Impozitarea nu este o chestiune de constitutionalitate si atunci se poate ajunge la o solutie echitabila si o solutie corecta pentru toate categoriile sociale care au anumite restrictii in timpul carierei.Dar, in acelasi timp. Deci, nu cred ca e bine sa iasa la pensie la 50 de ani, la 46 de ani unele categorii, trebuie sa mergem atunci spre o varsta de pensionare cum e pentru toata lumea, se poate gasi o solutie", a mai declarat Kelemen Hunor, care a participat la manifestarile organizare la Sfantu Gheorghe cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Uniunii Democrate Maghiare din Romania.