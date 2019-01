Kelemen Hunor, despre OUG pe completuri: Nu cred ca o greseala mare se poate repara printr-o alta greseala

Ziare.

Intrebat, intr-o conferinta de presa, ce parere are despre OUG anuntata de ministrul Tudorel Toader privind completurile de 5 judecatori de la ICCJ, el a raspuns:"Nu vad in niciun fel. Eu am spus ca nu trebuie sa ne ocupam noi de asa ceva, trebuie lasata Justitia, avocatii sa faca recurs, daca e cazul. Nu stiu amanunte, nu stiu cum va arata, dar nu cred ca o greseala mare se poate repara printr-o alta greseala. Eu cred ca ceea ce s-a intamplat cu completurile de 5 si multe alte chestii nu au fost corecte, dar nici repararea nu poti sa o faci in asa fel incat sa gresesti din nou, ca dupa aceea iarasi si greseala respectiva trebuie reparata. Nu am discutat cu guvernantii.Eu m-am pronuntat si legat de amnistie, am spus ca nu este cazul. Si aici cred ca trebuie gasita acea solutie si cred ca CCR a dat acea solutie prin care avocatii, eventual procurorii, pe partea cealalta, unde au fost achitari, se pot adresa Justitiei si se poate vedea daca au fost greseli sau nu au fost, la un moment dat.Eu nu inteleg ce vor sa faca cu aceasta ordonanta de urgenta".In opinia sa, pozitia ministrului Justitiei referitoare la un astfel de act normativ nu a fost "extrem de bine argumentata". In plus, el sustine ca nu se va repara ceva printr-o astfel de ordonanta.