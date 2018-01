Kelemen Hunor vrea o noua Constitutie pentru autonomia teritoriala

Ziare.

com

"In primul rand,. (...) De ce spun ca trebuie o noua Constitutie? Fiindca in 2013 a fost o initiativa foarte buna, cu multe amendamente pentru Constitutia actuala, dar CCR a zis ca nu e ok.Eu cred ca demersul corect ar fi o noua Constitutie.. Eu pot sa vorbesc despre modificarea Constitutiei, dar dupa aceea ma intrebati cu cine si nu pot sa raspund la aceasta intrebare. Pana cand nu stim cu cine, n-ai cum sa le realizezi", a precizat Kelemen.Intrebat daca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis la consultarile de la Cotroceni despre declaratia comuna privind autonomia teritoriala, liderul UDMR a raspuns ca: "Nici presedintele Iohannis, astazi nu a ridicat acest subiect, nici noi nu am discutat cu el despre acest subiect".Kelemen Hunor a mai spus ca, referitor la o eventuala implicare a premierul ungar Viktor Orban in declaratia comuna privind autonomia regionala, UDMR nu a acceptat si nu accepta intervensii din afara, dar nu poate comenta ce spun altii.Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania - UDMR, PPMT si PCM - au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si "codificate" din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal.