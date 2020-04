Orban a suparat Parlamentul dupa ce a fost singurul absent de la o intalnire

Ziare.

"A fost o initiativa binevenita - sa existe un dialog intre Guvern si Parlament si intre liderii partidelor politice din Parlament. Cu exceptia liderului PNL (Ludovic Orban - n.r.), toti au fost prezenti online. Am discutat despre situatia actuala, cu accente marcante asupra situatiei din sistemul sanitar si bineinteles si despre consecintele epidemiei in plan economic si deciziile care trebuie luate sau care au fost votate in Parlament sau luate la nivel de Guvern - insuficiente, pana la urma, si lipsite de curaj, cred eu.Am discutat despre necesitatea acestui dialog permanent saptamanal si am constatat cu totii ca cei de la Guvern nu prea doresc sa dialogheze cu Parlamentul, ceea ce nu este bine. De aceea, vom transmite inca odata o invitatie catre presedintele PNL, premierul Romaniei, domnul Ludovic Orban, prin care il rugam sa vina si el la aceste discutii online. Daca nu poate, sa aiba un delegat, cineva din conducerea PNL, fiindca aici este vorba despre o mana de ajutor, intentia de a ajuta Guvernul, nu este vorba despre o disputa politica, despre critici, despre astfel de chestiuni", a afirmat marti Kelemen Hunor.El a subliniat ca, in continuare, Parlamentul trebuie sa aiba un rol important, mai ales in aceasta perioada de situatie de urgenta."Au existat si cateva propuneri concrete, dar trebuie sa vedem la o discutie viitoare cum putem sa le ducem mai departe, cum vom aproba, cu ce amendamente , ordonantele aprobate de Guvern 30, 32, 37 - toate sunt legate de situatia economica si de ajutorul care trebuie dat atat firmelor mici si mijlocii, dar mai ales acelor persoane care raman fara locuri de munca. Trebuie sa vedem ce facem cu medicii de familie, pentru ca ei raman o categorie vulnerabila in continuare si nu au fost inclusi in prevederile care vizeaza ceilalti medici si asistenti medicali. (...) Este important sa continuam acest dialog, pentru ca este o perioada in care este nevoie de astfel de intalniri si mai ales este nevoie de solidaritate si sa lasam la o parte celelalte dispute politice pana cand se va termina aceasta pandemie", a precizat liderul UDMR