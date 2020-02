Kelemen Hunor, despre cazul Ditrau: E inacceptabil, dar nu trebuie stigmatizata intreaga comunitate

Ziare.

"Nu e singurul caz din Ditrau, a fost mult mediatizat acest caz, dar lucruri similare s-au intamplat si in alte localitati. A plecat totul de la un conflict local intre firma din Ditrau si fosti angajati de acolo.Si Avocatul Poporului si autoritatile care au mers si au facut verificari au stabilit acest lucru si sunt convins ca dintr-o alta abordare, nu e bine sa pui etichete pe o comunitate intreaga, cand e vorba de cateva persoane acolo (...). Eu resping orice forma de ura, dar in acelasi timp nu pot accepta stigmatizarea unei comunitati", a declarat Hunor pentru RFI Romania.Intrebat cum le raspunde celor care acuza UDMR ca a avut reactii neconvingatoare in acest caz, liderul partidului a replicat: "Doar sa arunci responsabilitatea in alta parte este forma cea mai usoara de a scapa tu de responsabilitate. Pana la urma, vorbim de Romania"."Autoritatile romanesti, institutiile statului roman, clasa politica, inclusiv eu, inclusiv oricare politician roman are vreo responsabilitate pentru ceea ce se intampla in aceasta tara si pentru comunitatea maghiara sau nu are? Sau putem sa spunem ca doar altii sunt responsabili pentru ce se intampla in tara noastra? Nu se poate accepta asa ceva", a completat acesta.Citeste mai multe despre Kelemen, despre cazul Ditrau: Este inacceptabil, dar nu trebuie stigmatizata intreaga comunitate pe site-ul RFI Romania