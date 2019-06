Kelemen Hunor cere demisia lui Carmen Dan, dupa scandalul de la Valea Uzului

Ziare.

com

"Autoritatile romane nu au fost capabile sa asigure ordinea la Valea UzuluiHunor", motiveaza cererea Hunor, pe contul sau de Facebook."Cerem doamnei premier sa ii demita din functie pe ministrul de interne, Carmen Dan si pe prefectul judetului Harghita, deoarece autoritatile romane nu au fost capabile sa asigure ordinea la Valea Uzului. Din aceasta cauza au avut loc acte de violenta si agresiune fizica.Facem apel autoritatilor sa-i identifice imediat si sa-i traga la raspundere pe cei care s-au comportat intr-un mod barbar si au patruns cu forta in cimitirul eroilor, au distrus poarta, au rupt crucile, generand, astfel, teama in randul membrilor comunitatii maghiare", a scris pe Facebook liderul UDMR.O postare similara, care solicita identificarea celor "care s-au comportat intr-un mod barbar" a fost publicata si pe contul de Facebook al UDMR.Cu toate acestea, Jandarmeria Romana a precizat ca nu au existat violente intre participanti si nici intre participanti si fortele de ordine. In plus, nu au fost semnalate nici distrugeri pana acum."Pe timpul desfasurarii evenimentului nu au existat violente intre participanti sau intre participanti si fortele de ordine.In legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind distrugerea unor cruci, din primele constatari nu au fost observate astfel de elemente dar vor fi desfasurate activitati specifice de catre organele competente pentru cercetarea la fata locului a tuturor aspectelor.Participantii la eveniment au inceput sa paraseasca zona iar fortele de ordine vor ramane in continuare acolo pana la finalizarea intregii activitati", a transmis Jandarmeria Romana joi.Peste 1000 de maghiari au format, joi, un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti, pana la reglementarea situatiei create in jurul acestui cimitir.Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.